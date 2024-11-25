Американца, выигравшего $2 млрд, захейтили за глупую трату денег: что он купил

В США еще два года назад 31-летний везунчик Эдвин Кастро случайно выиграл два миллиарда долларов в лотерее. Мужчину раскритиковали финансовые эксперты за глупую трату денег. Об этом пишет LADbible.

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Кастро полученный гонорар потратил на недвижимость и другие прелести богатой жизни.

В материале сказано, что он купил дом в Голливуд-Хиллз за 25,5 млн долларов, еще один дом в Альтадене за 4 млн долларов и шикарный особняк в Бель-Эйр с видом на город за 47 млн долларов. Также Эдвин нанял себе охранников и купил новую машину.

Консультант по частному капиталу Джейкоб Тернер уверен, что Кастро сделал "все, чего не следует делать" с такой большой суммой денег. Он считает, что эти средства победитель лотереи мог вложить "в диверсифицированный портфель", что ежемесячно приносило бы ему более миллиона долларов.

"Не бросайте работу, не идите и не покупайте Ferrari, не покупайте особняк. Постарайтесь избежать этой мегапокупки", — советует эксперт Эмили Ирвин из банковской компании Wells Fargo.

Дело в том, что некоторые везунчики, которым удастся резко разбогатеть, потом разоряются из-за финансовой безграмотности.

Уточнения

Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.

