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Растолстел, чтобы не служить в армии: корейца посадят в тюрьму за уклонение

Мир

Корейца отправят в тюрьму за то, что он растолстел, чтобы "откосить" от службы в армии.

жирные продукты
Фото: pxhere
жирные продукты

Такой вот необычный способ уклонист из Южной Кореи придумал вместе с другом, который разработал ему диету.

После первоначального медосмотра в 2017 году мужчину признали годным на службу. А на заключительном осмотре в июне прошлого года его вес резко увеличился до 102,3 килограмма. Оказалось, что у парня тяжелая форма ожирения. Корейца признали негодным.

Однако, в военкомате поняли, что здесь что-то не так.

Суд доказал, что парень растолстел специально. Он набрал вес, удвоив ежедневное потребление пищи и выпивая большое количество воды перед медкомиссией.

В итоге уклониста на год упекли за решетку, а его друга "диетолога" посадили в тюрьму на шесть месяцев, пишет KP. RU.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
 

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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