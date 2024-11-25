Бои гладиаторов возобновят в римском Колизее спустя 2000 лет

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Весной 2025 года после более чем 2000-летнего перерыва в римском Колизее снова будут проходить бои гладиаторов.

Фото: www.flickr.com by Сэм валади, CC BY 2.0 Амфитеатр в Италии

На арену амфитеатра Флавиев выйдут 32 бойца, которых выберут из числа гостей вечного города. Гладиаторы сойдутся в эпической схватке.

Проект запустят благодаря соглашению, заключенному между сервисом по бронированию жилья и администрацией археологического парка. На счет Колизея уже перевели 1,5 миллиона евро за аренду площадки.

Чтобы стать гладиатором, нужно арендовать в Италии жилье через сервис бронирования и заполнить заявку на сайте с 27 ноября по 1 декабря. Бойцов будут выбирать рандомно.

Нео-гладиаторы пройдут все ритуалы и этапы подготовки древних бойцов к схватке — от церемонии надевания доспехов и снаряжения до "последнего пира", после же будут биться, пишет KP. RU.

Интересно, что многие политики и общественники в Италии против этого проекта. По их мнению, это превратит культурное наследие ЮНЕСКО в парк аттракционов или сельскую ярмарку.

Уточнения

Колизе́й (лат. Colosseus, colosseum — исполинский), или амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.



Гладиа́тор (лат. gladiator — «мечник», от gladius — «меч», «гладиус») — боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.

