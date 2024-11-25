Российскую нефть тайно перегружают возле Греции

Недалеко от Греции в новых локациях стали секретно перегружать российскую нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg
Греция пыталась отвести с побережья суда, занимающиеся перевалкой нефти из России в открытом море. Поэтому организаторы нашли новые секретные места.
В материале сказано, что военно-морские учения проходят в Лаконском заливе, где ранее "обходили" санкции. Теперь подозрительные корабли бывают замечены у островов Лесбос и Хиос.
Автор статьи отметил, что в этой части страны каждый месяц перегружают порядка миллиона баррелей мазута и других нефтепродуктов. Происходит это тайно: танкеры скрывают или подделывают свое местонахождение.
После перевалки сырья информацию о стране происхождения груза можно подделать, пишет издание.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.
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