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Макрона осудили за интерес к Украине

0:41
Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон с помощью Украины пытается отвлечь внимание от проблем в самой Франции. Так считает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0
Эммануэль Макрон

"Макрон, не способный гарантировать нашу безопасность во Франции, предпочитает отвлекать внимание, подвергая опасности нашу страну и тратя миллиарды на Украину!" — написал политик о президенте страны в соцсети X.

Ранее Макрон согласился с решением Штатов о разрешении Украине бить в глубь РФ дальнобойным оружием.

А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро еще и намекнул на возможность приглашения Украины в состав НАТО.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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