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Трамп очень обеспокоен. США уже в январе начнут заниматься урегулированием конфликта на Украине

Мир

Будущий президент США Дональд Трамп весьма обеспокоен эскалацией в конфликте на Украине.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Белый дом уже в январе начнёт заниматься урегулированием, привлекая и Европу, в эфире Fox News сказал конгрессмен Майк Уолтц.

Напомним, именно его Трамп выдвинул на пост советника по национальной безопасности.

"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", — отметил конгрессмен.

Основными акторами переговоров должны стать страны ЕС.

"Всем нужно нести эту нагрузку. Трамп "очень обеспокоен эскалацией", — сказал Уолтц.

Нам нужно восстановить мир, подытожил он.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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