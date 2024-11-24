Трамп очень обеспокоен. США уже в январе начнут заниматься урегулированием конфликта на Украине

Будущий президент США Дональд Трамп весьма обеспокоен эскалацией в конфликте на Украине.
Белый дом уже в январе начнёт заниматься урегулированием, привлекая и Европу, в эфире Fox News сказал конгрессмен Майк Уолтц.
Напомним, именно его Трамп выдвинул на пост советника по национальной безопасности.
"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", — отметил конгрессмен.
Основными акторами переговоров должны стать страны ЕС.
"Всем нужно нести эту нагрузку. Трамп "очень обеспокоен эскалацией", — сказал Уолтц.
Нам нужно восстановить мир, подытожил он.
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