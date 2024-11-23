Джо Байден вновь рассмешил публику, назвав себя своим мужем

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Президент США Джо Байден снова стал героем комичной ситуации.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0 Байден

Во время торжественного ужина в Белом доме он назвал себя "мужем Джо Байдена", очевидно, имея в виду свою жену, первую леди Джилл Байден.

Этот курьезный момент произошел в ходе трансляции его выступления, которую вел официальный сайт Белого дома. В своей речи 82-летний лидер заявил, что больше всего гордится этим "титулом".

Несмотря на характер ошибки, подобные эпизоды нередко становятся поводом для обсуждений о состоянии здоровья президента и его возрастных особенностях.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.



Джи́лл Тре́йси Дже́йкобс Ба́йден (англ. Jill Tracy Jacobs Biden; по первому мужу Сти́венсон (англ. Stevenson); род. 3 июня 1951, Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США) — американская общественная деятельница, учительница, первая леди США с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года, вторая леди США с 2009 по 2017 годы.

