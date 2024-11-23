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Это другое: в Германии отреагировали на ордер МУС на арест Нетаньяху

0:52
Мир

Министерство иностранных дел Германии назвало различия в ордерах международного уголовного суда (МУС) на арест Президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Представитель ведомства Кристиан Вагнер отметил, что сравнение этих случаев неуместно из-за разных обстоятельств.

По его словам, в России отсутствует функционирующая система юстиции, в то время как Израиль обладает развитой судебной системой. Также он указал на различие в роли стран: Израиль является "жертвой агрессии ХАМАС", тогда как Россия обвиняется в "нападении на другую страну" из-за "нарушения норм международного права".

Германия уважает решение МУС по Нетаньяху, но считает, что история и особые отношения с Израилем требуют деликатного подхода.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд (фр. Cour pénale internationale; англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; сокращённо — МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ‎; род. 21 октября 1949, Тель-Авив, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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