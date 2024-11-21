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Байден хотел напакостить Трампу с помощью ATACMS

0:45
Мир

Нынешний президент США Джо Байден хотел создать будущему лидеру Штатов Дональду Трампу сложности, когда решил дать Украине разрешение бить по России ракетами ATAMACS. Об этом сообщает American Thinker.

Байден хотел напакостить Трампу с помощью ATACMS
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

"Расширение войны на Украине до такой степени, что урегулирование больше не является вариантом, — логика глубинного государства. Это нужно, чтобы убедиться, что второй срок Трампа не достигнет заявленных целей”, — написано в статье.

Автор материала отметил, что сторонники эскалации в Белом доме готовы к чему-угодно, чтобы шансы Трампа на урегулирование конфликта были крайне низкими. Все дело в страхе от последствий и возможном военном трибунале.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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