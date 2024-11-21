За военные преступления в Газе: МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

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Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Обоих израильских лидеров подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Именно в этот день прокуратура МУС подала официальное ходатайство о выдаче ордеров.

Хотя Израиль не ратифицировал Римский статут — основополагающий документ МУС, — суд считает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан. Такое право обусловлено официальным признанием Палестиной юрисдикции МУС в 2015 году.

Израильская сторона пока не дала официального ответа на решение суда.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд (фр. Cour pénale internationale; англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; сокращённо — МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

