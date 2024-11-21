Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обоих израильских лидеров подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Именно в этот день прокуратура МУС подала официальное ходатайство о выдаче ордеров.
Хотя Израиль не ратифицировал Римский статут — основополагающий документ МУС, — суд считает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан. Такое право обусловлено официальным признанием Палестиной юрисдикции МУС в 2015 году.
Израильская сторона пока не дала официального ответа на решение суда.
Междунаро́дный уголо́вный суд (фр. Cour pénale internationale; англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; сокращённо — МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.