Радикальные националисты Латвии решили не уничтожать памятники

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Радикальные латвийские националисты уверяют, что решения о сносе или переносе памятников в столице страны не будут больше больше принимать. Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, CC BY 4.0

Памятник на острове Луцавсала — монумент в Риге, установленный в честь 400 русских гренадеров, геройски погибших в июле 1701 года остался на прежнем месте.

Латвийский публицист Анита Даукште считает, что история с распилом памятника писателя Андрея Упитиса не получила ожидаемого отклика и поддержки среди латышской интеллигенции.

Идея распилить его фигуру получила поддержку только от тех, кто считает, что духовное, литературное наследие менее важны, чем время, в котором он жил.

Однако такая духовность никак не повлияла на снос памятника Александру Сергеевичу Пушкину.

Может быть националисты приняли такое решение из-за другой причины? Когда демонтировали, например, памятник Барклаю де Толли, то даже эстонские власти несколько иронично удивились и осудили такие действия латвийских властей.

Может, все дело в том, что пыл угас, когда русский Солдат уверенно уничтожает откровенных нацистов…Возможно, радикальные националисты поняли, что "Русский Потапыч" скоро придёт и спросит за слезы ветеранов, за унижения русских, сообщает argumenti. ru

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.

