Англичанка влюбилась в заключенного намного младше себя и дождалась его

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Жительница Англии Люси влюбилась в заключенного на 16 лет младше себя и дождалась его освобождения из тюрьмы.

Фото: pxhere.com

Они с Шоном познакомились на специальном сайте для общения с отбывающими наказание под стражей людьми. В 2014 году мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за вооруженное нападение. Пара начала активно общаться и в какой-то момент стала созваниваться. Женщина призналась, что все резко изменилось, когда Шон прислал ей письмо, в котором признался в любви.

Они стали парой в 2018 году, а уже спустя полгода им удалось впервые увидеться вживую. Британка прилетела в США, чтобы увидеть и поздравить Шона с 21-летием. Она не говорила о романе со своими близкими. Люси рассказала родным о возлюбленном, когда Шон освободился, это произошло летом 2024 года, передает Daily Mail.

Уточнения

А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании.

