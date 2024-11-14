Лукашенко считает, что США вытирают о Шольца ноги

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что США "вытирают ноги" о канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

"Правда, сегодня американцы уже начали о Шольца ноги вытирать: что это "политический легковес" и прочее. Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают", — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Евросоюз может быть станет независимым от США тогда, "когда там "трампы" появятся, пишет РИА Новости.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.



О́лаф Шо́льц (нем. Olaf Scholz, немецкий: [ˈoːlaf ˈʃɔlts] ; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

