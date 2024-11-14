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Россиян призвали не привозить детям дубайский шоколад

0:38
Мир

Генеральное консульство России в ОАЭ настаивает, чтобы жители России не дарили детям-сиротам нынче популярный десерт — дубайский шоколад.

Россиян призвали не привозить детям дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале дипмиссии.

По словам представителей консульства, в аэропорту часто стали поступать просьбы "передать гостинец" детям в виде нескольких коробок с шоколадом.

"Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", — написали в сообщении.

Такая транспортировка шоколада либо гаджетов из ОАЭ не является легальной, пишет "ВМ".

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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