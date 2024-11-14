Чем может закончиться сотрудничество Илона Маска с Трампом?

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Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут руководить новым департаментом по достижению госэффективности (DOGE) США.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассказал, что они "проложат путь для его администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".

"Илон Маск через свой фонд America PAC вложил в избирательную кампанию Трампа 75 миллионов долларов. За это политик берет его в свою команду. Маск богат, а значит, его невозможно коррумпировать. Еще он консерватор", — рассказал политолог Григорий Савельев.

Он не думает, что сотрудничество Трампа и Маска будет долгим, сообщает "ВМ".

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

