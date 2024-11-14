Трампа осудили за любовь к фастфуду

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Роберт Кеннеди — младший осудил Дональда Трампа за его любовь к фастфуду.

Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

По словам Кеннеди, еда избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной гонки была "отвратительной". Он заявил это в интервью журналисту Джо Полишу.

"То, что он ест, на самом деле отвратительно. Еда во время предвыборной кампании всегда отвратительна, но еда, которую подают в этом самолете, просто ядовита. У вас есть выбор между… у вас нет выбора: вам либо дают KFC, либо "Биг Мак". Это если вам повезет, а остальное я считаю несъедобным", — сказал Кеннеди.

Он добавил, что все же на стороне Трампа, но не его вкусовых предпочтений.

Кеннеди-младший высказался по поводу слов президента UFC Дэйны Уайта, который сообщил, что видел, как Трамп способен работать часами, не выпивая ни глотка воды.

Кстати, Трамп во время предвыборной гонки работал в "Макдональдсе", пишет "ВМ".

Уточнения

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший — американский юрист и деятель антипрививочного движения.



Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

