Трампа осудили за любовь к фастфуду

Роберт Кеннеди — младший осудил Дональда Трампа за его любовь к фастфуду.
По словам Кеннеди, еда избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной гонки была "отвратительной". Он заявил это в интервью журналисту Джо Полишу.
"То, что он ест, на самом деле отвратительно. Еда во время предвыборной кампании всегда отвратительна, но еда, которую подают в этом самолете, просто ядовита. У вас есть выбор между… у вас нет выбора: вам либо дают KFC, либо "Биг Мак". Это если вам повезет, а остальное я считаю несъедобным", — сказал Кеннеди.
Он добавил, что все же на стороне Трампа, но не его вкусовых предпочтений.
Кеннеди-младший высказался по поводу слов президента UFC Дэйны Уайта, который сообщил, что видел, как Трамп способен работать часами, не выпивая ни глотка воды.
Кстати, Трамп во время предвыборной гонки работал в "Макдональдсе", пишет "ВМ".
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший — американский юрист и деятель антипрививочного движения.
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
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