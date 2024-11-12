Глава Польши устроил демарш на климатическом саммите в Баку

Президент Польши Анджей Дуда совершил демарш на климатическом саммите ООН в Баку, сообщает EADaily.
Глава государства отказался фотографироваться в общей "семейной фотографии" с другими мировыми лидерами из-за присутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По словам источника, близкого к польскому лидеру, это было "осознанное решение" Дуды, который не захотел оказаться на одном снимке с Лукашенко.
Саммит, который проходит под лозунгом "В солидарности за зелёный мир", открылся в столице Азербайджана и продлится до 22 ноября, собирая около 100 глав государств и руководителей внешнеполитических ведомств со всего мира.
Баку́ (азерб. Bakı, МФА: [bɑˈcɯ]) — столица Азербайджанской Республики, крупнейший промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой город на Кавказе.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
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