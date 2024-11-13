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Местный бизнес рухнет, Абхазия превратиться в Сочи: чего боятся абхазы и почему они вышли на протест

3:15
Мир

В Абхазии 11-12 ноября прошли акции протеста в ответ на одобрение властями соглашения, касающегося инвестиций из России. Этот документ, который вызвал недовольство среди оппозиционных сил в республике, был утвержден в конце октября. Согласно соглашению, российские юридические лица получат возможность реализовывать свои инвестиционные проекты на территории Абхазии. Документ планируется ратифицировать 15 ноября.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пояснил, что соглашение позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в экономику республики и, таким образом, будет способствовать развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха.

Однако абхазская оппозиция выступает против его ратификации, считая, что документ может погубить их экономику. Одно из главных направлений страны, туризм, по их мнению, находится в наибольшей опасности. Pravda.Ru поговорила с владелец гостевого дома в Гагре о том, чего опасается малый бизнес.

Спикер рассказал, что протесты никак не отражают отношение абхазцев к россиянам. Он отметил, что речь идет о бизнесе, а не человеческих отношениях.

"К россиянам Абхазия относится шикарно, любит, уважает, ценит. Мы к русским относимся только с уважением, добром. Всегда рады принимать вообще без проблем”, — признался владелец гостевого дома.

Наш собеседник рассказал, что, по его мнению, россияне и так скупили все, что можно. Это лишь формальности, которые, к сожалению, могут усугубить ситуацию. На его взгляд, больше всего это скажется на обычных людях. Например, на тех же россиянах, когда ценник на отели сильно возрастет.

"Москва придет и больше бедный россиянин ничего не сможет купить. Будет как в Сочи. Оппозиция хочет, чтобы была какая-то стабильность, чтобы народ из-за этого не пострадал, чтобы общество могло нормально жить. Крупный бизнес полностью мелких предпринимателей на корню убивает, частные гостевые дома будут даже не конкурентно способные. Они ведь придут ценник низкий сделают, а нам что делать?”, — объяснил спикер.

Он также выразил опасения, что Абхазию могут превратить во вторые Сочи, где все обустроено и природа цивильна.

"Ведь русские зачем к нам едут? За дикостью едут, за настоящей природой. Не как в Сочи пальмы в бетоне, а настоящая природа, красота, Придет большой бизнес, леса вырубят, горы как в Сочи сделают, многоквартирные дома понастроят”, — рассказал представитель малого бизнеса.

Как сообщает спикер, настроения, на данный момент, в стране нормальные. Отмен бронирования нет, к россиянам, которые находятся в Абхазии отношение никак не поменялось.

"Наши двери для россиян всегда открыты!”, — заключил спикер.

Уточнения

Га́гра (до 1948 г. — Га́гры; абх. Гагра; груз. გაგრა) — курортный город на побережье Чёрного моря в Абхазии, в Гагрском районе.

Ратифика́ция (лат. ratificatio, от лат. ratus - решённый, утверждённый и facere - делать) — утверждение верховной государственной властью международного договора, заключенного её уполномоченным, процесс придания юридической силы документу (например, договору) путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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