Рок-группа White Stripes отозвала иск к Трампу

Популярная американская рок-группа The White Stripes отозвала свой иск против Дональда Трампа за то, что он не согласовал использование их знаменитой песни Seven Nation Army в ходе своей предвыборной кампании. Об этом пишет USA Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, CC BY-SA 4.0

Музыканты подали в суд на Трампа в начале сентября. Дело в том, что штаб кампании Трампа без ведома музыкальной группы опубликовал в соцсетях ролик. На видео республиканец поднимается в самолет под звуки "очень характерного" и "легко узнаваемого" гитарного рифа из песни Seven Nation Army.