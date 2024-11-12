Рок-группа White Stripes отозвала иск к Трампу

Популярная американская рок-группа The White Stripes отозвала свой иск против Дональда Трампа за то, что он не согласовал использование их знаменитой песни Seven Nation Army в ходе своей предвыборной кампании. Об этом пишет USA Today.
Музыканты подали в суд на Трампа в начале сентября. Дело в том, что штаб кампании Трампа без ведома музыкальной группы опубликовал в соцсетях ролик. На видео республиканец поднимается в самолет под звуки "очень характерного" и "легко узнаваемого" гитарного рифа из песни Seven Nation Army.
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