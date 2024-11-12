CNN: жена Трампа отказалась идти с ним на встречу с Байденами

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания не пошла на традиционную встречу с Джо Байденом и его супругой Джилл Байден. Об этом пишет CNN.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Байдены пригласили семью Трампа. Встреча говорит о мирной передачу власти в США. Из-за решения Мелании, был даже вариант "побудить" ее выполнить эту традицию, сообщает CNN.

Уточнения

Мела́ния Трамп — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий.

