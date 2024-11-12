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В Абхазии вспыхнули массовые беспорядки

1:18
Мир

В Абхазии 12 ноября начались массовые беспорядки. Оппозиция заблокировала трассу и три моста — Кодорский, Верхнегумистинский и Нижнегумистинский, которые связывают Западную Абхазию с Сухумом.

В Абхазии вспыхнули массовые беспорядки
Фото: commons.wikimedia.org by Mehdi Hasan Khan, CC BY-SA 3.0

В регионе беспорядки начались после задержания оппозиционных депутатов 11 ноября, пишет "Вечерняя Москва".

Дело в том, что 30 октября в Москве министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган достигли соглашения, которое разрешает осуществлять на территории Абхазии инвестиционные проекты.

11 ноября приняли закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов в Абхазии. После собрания на одного из депутатов были совершены противоправные действия, вследствие чего в ночь на 12 ноября были задержаны пять оппозиционеров — Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр, Рамаз Джопуа и Аслан Гварами. После их задержания в Сухуми в регионе вспыхнули массовые демонстрации.

Ключевая идея конфликта в Абхазии состоит в столкновении интересов двух идеологических групп.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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