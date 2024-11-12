Как Трамп может повлиять на армяно-азербайджанский конфликт

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США может оказать влияние на армяно-азербайджанский конфликт. Политики обсуждают, что от Трампа стоит ожидать активных усилий по подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, об этом пишет издание "Акценты".

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, CC BY-SA 3.0

В правление Джо Байдена Армения уже получала значительную поддержку США, включая предложение о политической сделке, которая предполагала вывод российских войск из Армении и выход из ЕАЭС в обмен на военную и экономическую помощь. Трамп может отказаться от этого предложения, особенно после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле 2024 года фактически запросил тайм-аут для принятия решения по сделке, надеясь на возможное изменение курса США.

Лидеры оппозиционных партий Азербайджана выразили опасения по поводу будущих отношений с США. Они полагают, что при новом президенте акцент будет сделан на вопросы безопасности и энергетики, в то время как права человека и демократические процессы могут оказаться игнорированными.

Что касается Грузии, эксперты "Акцентов" считают, что у Тбилиси нет оснований ожидать изменения вектора отношений с Вашингтоном, так как эти отношения уже достигли исторического минимума.

Уточнения

Арме́ния (арм. [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.





Азербайджа́н (азерб. Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn]), официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

