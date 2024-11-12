Большое переселение осуждённых планируется в Казахстане

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В рамках оптимизации использования жилого фонда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, руководство МВД изучает возможность перепрофилирования учреждения № 19 в Абайской области. Об этом сообщает Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан, передает EADaily.

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При этом следует отметить, что режим данной колонии станет более строгим. Осуждённые, которые отбывают наказание в учреждении № 19, будут переведены в учреждение № 34 в Карагандинской области, где условия содержания аналогичны, и будут выполнены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).



