Соцопрос выяснил уровень доверия белорусов к Лукашенко

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Участникам опроса был задан вопрос: "Насколько вы доверяете президенту Республики Беларусь?". В результате 80,4% респондентов ответили, что доверяют, в то время как 13,6% сообщили, что скорее не доверяют или совсем не доверяют. 6% опрошенных затруднились с ответом или не ответили на вопрос.

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Стоит напомнить, что исследование под названием "Факторы устойчивого развития" было осуществлено аналитическим центром EcooM в период с 1 по 21 октября 2024 года, передает EADaily.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

