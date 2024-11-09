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Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь

0:31
Мир

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский решил возобновить авиасообщение через аэропорт Борисполь.

Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

"Открытие "Борисполя" — безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели", — цитирует "Вечерняя Москва" слова одного из местных источников.

Власти Киева думают об открытии Борисполя для авиарейсов до окончания СВО. Именно Владимир Зеленский хочет этого.

Уточнения

Международный аэропорт Бори́споль — международный аэропорт, большая часть расположена в с. Гора Бориспольского района, где официально зарегистрировано его месторасположение, меньшая — на территории города Борисполя Киевской области, крупнейший по объёмам перевозок аэропорт на территории Украины.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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