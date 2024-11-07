Reuters: Маск поддержал Трампа ради свободы для своего бизнеса

СМИ раскрыли мотивы Илона Маска, поддержавшего Дональда Трампа на прошедших президентских выборах в США. По информации агентства Reuters, Маск поддержал экс-президента ради сокращения государственного регулирования, которое, по мнению миллиардера, ограничивает развитие его бизнеса и инноваций. Как заявил агентству бывший высокопоставленный сотрудник компании SpaceX, Маск рассчитывает, что с администрацией Трампа он сможет свободнее реализовывать свои идеи, минимально оглядываясь на государственные предписания.
Согласно федеральным отчетам, Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа не менее 119 миллионов долларов. За последние годы глава Tesla и SpaceX стал активно выражать свою позицию в американской политике, критикуя обе ведущие партии, хотя его взгляды постепенно смещались "вправо". В 2024 году он официально выразил поддержку Республиканской партии и основал комитет America PAC для содействия Трампу.
Напомним, что выборы состоялись 5 ноября, и Дональд Трамп победил, получив большинство голосов в ключевых штатах. По данным телеканала Fox News, Трамп набрал 295 голосов выборщиков, оставив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис с 226 голосами.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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