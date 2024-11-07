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Reuters: Маск поддержал Трампа ради свободы для своего бизнеса

1:27
Мир

СМИ раскрыли мотивы Илона Маска, поддержавшего Дональда Трампа на прошедших президентских выборах в США. По информации агентства Reuters, Маск поддержал экс-президента ради сокращения государственного регулирования, которое, по мнению миллиардера, ограничивает развитие его бизнеса и инноваций. Как заявил агентству бывший высокопоставленный сотрудник компании SpaceX, Маск рассчитывает, что с администрацией Трампа он сможет свободнее реализовывать свои идеи, минимально оглядываясь на государственные предписания.

Reuters: Маск поддержал Трампа ради свободы для своего бизнеса
Фото: flickr.com/ by Bill Ingalls

Согласно федеральным отчетам, Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа не менее 119 миллионов долларов. За последние годы глава Tesla и SpaceX стал активно выражать свою позицию в американской политике, критикуя обе ведущие партии, хотя его взгляды постепенно смещались "вправо". В 2024 году он официально выразил поддержку Республиканской партии и основал комитет America PAC для содействия Трампу.

Напомним, что выборы состоялись 5 ноября, и Дональд Трамп победил, получив большинство голосов в ключевых штатах. По данным телеканала Fox News, Трамп набрал 295 голосов выборщиков, оставив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис с 226 голосами.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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