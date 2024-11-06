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В Германии официально заявили о распаде правящей коалиции

0:40
Мир

Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, представитель партии "Зеленые", официально объявил о распаде правящей коалиции в Германии.

В Германии официально заявили о распаде правящей коалиции
Фото: flickr.com by Supermac1961, CC BY 2.0

Коалиция, известная как "Светофор", объединяла Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), партию "Зеленые" и Свободную демократическую партию (СвДП).

Хабек заявил, что распад коалиции знаменует особенный день в политической жизни страны. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что теперь приоритетом станет открытие пути для упорядоченного процесса проведения новых выборов.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Коали́ция (от лат. coalitio — союз) — добровольное объединение нескольких групп кого-либо (например: государств, организаций, политических партий, лиц) для достижения определённой цели в чём-либо.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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