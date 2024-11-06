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Переобувание в полёте. Зеленский запросил телефонный разговор с новым президентом США Трампом

0:47
Мир

Экс-президент Украины Владимир Зеленский запросил телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом.

Переобувание в полёте. Зеленский запросил телефонный разговор с новым президентом США Трампом
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

Глава Украины уже хочет обговорить личную встречу. Киев решил не ждать официальной инагурации Трампа и предложил свои драфты по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее инсайдеры сообщали, что рано утром на Банковой стояла гробовая тишина, Зеленский всю ночь не смыкал глаз и на рассвете находился в ужасном настроении. Для Киева выборы в США пошли по наиболее плохому сценарию, и концепцию работы на международном треке придётся менять.

А тем временем, Главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод боевиков из Курской области...

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Танец Трампа
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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