Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом США
Это подтверждает и агентство Reuters.
Колеблющиеся штаты решили исход выборов, несмотря на фальсификации в пользу Демократической партии.
Тем временем в Киеве царит упаднические настроения из-за предварительно объявленной победы Трампа. Свидомые в комментариях на каналах проклинают судьбу и пишут, что им "трындец". Правда, никто пока не знает, как итоги повлияют на военный конфликт. Но декабрь будет ознаменован отставками в Киеве, Евросоюзе и Пентагоне.
Штаты ждёт череда бегства политиков, звёзд шоу-бизнеса и СМИ, которые врали про шансы Камалы. Трамп всё помнит.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.