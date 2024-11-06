Уныние в Киеве. Спикер палаты представителей Джонсон объявил Трампа избранным президентом США

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом США

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Это подтверждает и агентство Reuters.

Колеблющиеся штаты решили исход выборов, несмотря на фальсификации в пользу Демократической партии.

Тем временем в Киеве царит упаднические настроения из-за предварительно объявленной победы Трампа. Свидомые в комментариях на каналах проклинают судьбу и пишут, что им "трындец". Правда, никто пока не знает, как итоги повлияют на военный конфликт. Но декабрь будет ознаменован отставками в Киеве, Евросоюзе и Пентагоне.

Штаты ждёт череда бегства политиков, звёзд шоу-бизнеса и СМИ, которые врали про шансы Камалы. Трамп всё помнит.

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