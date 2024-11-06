Политолог-американист рассказала, чем Харрис опасна для России

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Какой президент США больше выгоден России? Американским лидером может стать кандидат от демократов Камала Харрис или кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Первая может быть опасна для РФ. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Она считает, что Харрис может обострить отношения между Россией и США если выиграет выборы. Дело в том, что молодой политик, еще и женщина может испугаться, что силу ее лидерства захотят испытать, будь то Китай, Россия или еще кто-то, пишет URA. RU.

"От Харрис можно ожидать каких-то жестких реакций, что, конечно, чревато просчетами, ошибками и ростом напряженности в российско-американских отношениях", — отметила эксперт.

По ее словам, если Харрис станет президентом, это может предвещать негативное развитие ситуации в отношениях с РФ.

Дело в том, что она формировалась как политик во времена после Холодной войны. Тогда в Вашингтоне были уверены, что мир стал однополярным, и США могут делать на международной арене что хотят.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

