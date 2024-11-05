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Политолог: у Путина налажен контакт с одним из кандидатов на пост президента США

0:58
Мир

У президента России Владимира Путина налажен контакт с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

Политолог: у Путина налажен контакт с одним из кандидатов на пост президента США
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Напомним, что Трамп выдвинул свою кандидатуру от республиканцев.

Юлия Богуславская заявила, что Путин наладил контакт с Трампом еще во времена, когда последний был президентом в прошлый раз.

"Это произошло, когда между Трампом и Путиным прошел ряд встреч. По их итогам Трамп давал весьма высокие оценки своему общению с президентом нашей страны", — цитирует американиста URA. RU.

Одна добавила, что российскому лидеру в идеологической плоскости ближе Трамп, который придерживается консервативных взглядов, нежели кандидат от демократов Камала Харрис.

Уточнения

Президентские выборы в США проходят во вторник, 5 ноября 2024 года. Это 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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