Политолог: у Путина налажен контакт с одним из кандидатов на пост президента США

У президента России Владимира Путина налажен контакт с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.
Напомним, что Трамп выдвинул свою кандидатуру от республиканцев.
Юлия Богуславская заявила, что Путин наладил контакт с Трампом еще во времена, когда последний был президентом в прошлый раз.
"Это произошло, когда между Трампом и Путиным прошел ряд встреч. По их итогам Трамп давал весьма высокие оценки своему общению с президентом нашей страны", — цитирует американиста URA. RU.
Одна добавила, что российскому лидеру в идеологической плоскости ближе Трамп, который придерживается консервативных взглядов, нежели кандидат от демократов Камала Харрис.
Президентские выборы в США проходят во вторник, 5 ноября 2024 года. Это 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.
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