Украинцев рассмешил закон о штрафе за дрова

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На Украине появился новый закон о штрафе за дрова без документов, который очень рассмешил народ.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, PDM

Эта тема бьет рекорды по популярности в украинском сегменте TikTok. Пользователи публикуют ролики с дровами, хранящимися на участках, показывают распиленные на части стволы старых деревьев, сломанные ветки. Все это сопровождается рассуждениями о том, что их теперь могут посадить за это, как опасных преступников.

Один из авторов видео сидит на большой куче дров и просит арестовать его и отправить в тюрьму, в надежде, что "может хоть так останется в живых", сообщает "Царьград".

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил гражданам Украины, что штрафовать будут только тех, кто крадёт дрова в больших количествах.

Уточнения

Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.

