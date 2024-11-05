Украинцев рассмешил закон о штрафе за дрова

На Украине появился новый закон о штрафе за дрова без документов, который очень рассмешил народ.
Эта тема бьет рекорды по популярности в украинском сегменте TikTok. Пользователи публикуют ролики с дровами, хранящимися на участках, показывают распиленные на части стволы старых деревьев, сломанные ветки. Все это сопровождается рассуждениями о том, что их теперь могут посадить за это, как опасных преступников.
Один из авторов видео сидит на большой куче дров и просит арестовать его и отправить в тюрьму, в надежде, что "может хоть так останется в живых", сообщает "Царьград".
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил гражданам Украины, что штрафовать будут только тех, кто крадёт дрова в больших количествах.
Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.