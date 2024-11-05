Michelin закрывает два завода во Франции

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Французская компания Michelin, известная своими шинами, приняла решение о закрытии двух заводов в Шоле и Ванне. Это произойдет не позднее начала 2026 года. На заводе в Шоле работают 955 человек, и он специализируется на производстве шин для грузовиков. Завод в Ванне занимается производством компонентов для покрышек легковых машин и грузовиков и насчитывает 299 сотрудников.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, PDM

Michelin сталкивается с усиленной конкуренцией со стороны азиатских производителей шин, которые предлагают более дешевую продукцию. Рост инфляции и стоимости электроэнергии во Франции также отрицательно влияет на рентабельность заводов.

Исполнительный вице-президент Michelin Пьер-Луи Дюбурдо рассказал, что Решение было принято в связи с ухудшением конкурентоспособности заводов на фоне "массового поступления товаров, которые импортируются из Азии по низкой цене". Кроме того, инфляция и рост стоимости электроэнергии также оказали значительное влияние на нашу деятельность исполнительный вице-президент Michelin Пьер-Луи Дюбурдо.

Поддержка сотрудников:

Michelin обещает оказать поддержку всем сотрудникам закрытых предприятий и помочь им найти новую работу.

Компания стремится создать в Шоле и Ванне такое же количество рабочих мест, что и было утеряно.

Закрытие заводов Michelin — это еще один сигнал о сложной ситуации в европейской автомобильной промышленности, которая сталкивается с усилением конкуренции из Азии и ростом стоимости производства.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

