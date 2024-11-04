Украинцы стали лидерами преступности среди мигрантов — немецкая BKA

В Германии стала активно расти преступность среди мигрантов. Об этом сообщает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.
Власти страны взволнованы количеством изнасилований или домогательств. Также выросло на 34,6 процента число краж, аналогично поднялось количество умышленных и непредумышленных убийств. Мигранты нападают на местных и туристов.
В прошлом году 33,1 процента среди мигрантов-преступников составили украинцы, пишет Compact, ссылаясь на доклад BKA.
Кроме того, среди подозреваемых выходцы из Ирана, Сирии и Афганистана. Беженцы с Украины оправдываются тем, что они бежали от войны, что ЕС не ввел войска против РФ, что им "нужны были деньги, расслабление". Им якобы хотелось выместить куда-то злость.
Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
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