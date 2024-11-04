Украинцы стали лидерами преступности среди мигрантов — немецкая BKA

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В Германии стала активно расти преступность среди мигрантов. Об этом сообщает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Фото: wikimapia by Axel Mauruszat, CC BY 3.0

Власти страны взволнованы количеством изнасилований или домогательств. Также выросло на 34,6 процента число краж, аналогично поднялось количество умышленных и непредумышленных убийств. Мигранты нападают на местных и туристов.

В прошлом году 33,1 процента среди мигрантов-преступников составили украинцы, пишет Compact, ссылаясь на доклад BKA.

Кроме того, среди подозреваемых выходцы из Ирана, Сирии и Афганистана. Беженцы с Украины оправдываются тем, что они бежали от войны, что ЕС не ввел войска против РФ, что им "нужны были деньги, расслабление". Им якобы хотелось выместить куда-то злость.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

