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Стала известна возможная причина переименования армянского коньяка в бренди

1:09
Мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно призвал переименовать коньяк в бренди, так как это нематериальная собственность Франции.

Стала известна возможная причина переименования армянского коньяка в бренди
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

"Мы лишь недавно догадались, что "шампань" — не горячительный напиток, а топоним. Это касается и коньяка. Именно поэтому у нас по сей день возникают проблемы при экспорте", — заявил премьер.

"Голос Армении" пишет, что проблемой могло стать другое — торговый знак "Арарат" и логотип (комбинированный торговый знак, включающий в себя известную на весь мир окружность с написанием слова "Арарат" и иными изображениями), исключительные права на которые принадлежат Ереванскому коньячному заводу (ЕКЗ) и, с определенными оговорками, Ереванскому коньячно-винно-водочному комбинату "Арарат" концерна "Мульти груп".

Пашиняна, как пишет армянское издание, больше волнует значащееся на продукции двух компаний слово "Арарат", поскольку ранее уже были попытки отказаться в угоду Турции от употребления этого слова и горы-символа Армении, предложив вместо Арарата Арагац.

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н (арм. Նիկոլ Վովայի Փաշինյան; род. 1 июня 1975, Иджеван, СССР) — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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