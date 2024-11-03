Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды Пинат

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Бизнесмен США Илон Маск осудил власти за усыпление белки-звезды социальных сетей Пинат.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Животное забрали у хозяев из-за угрозы бешенства, пишет РИА Новости.

NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили. Она еще и укусила одного из работников департамента.

"Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?" — заявил Маск на странице в соцсети.

При этом хозяева белки рассказали, что СМИ узнали об усыплении зверьков раньше, чем они.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

