Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды Пинат

Бизнесмен США Илон Маск осудил власти за усыпление белки-звезды социальных сетей Пинат.
Животное забрали у хозяев из-за угрозы бешенства, пишет РИА Новости.
NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили. Она еще и укусила одного из работников департамента.
"Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?" — заявил Маск на странице в соцсети.
При этом хозяева белки рассказали, что СМИ узнали об усыплении зверьков раньше, чем они.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".