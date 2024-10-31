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Экс-премьер Украины заявил об утрате Киевом права быть столицей

1:06
Мир

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Киев утратил право быть столицей страны из-за тяжелых событий последних лет, которые стали причиной многочисленных бед для украинского народа, сообщает EADaily.

Экс-премьер Украины заявил об утрате Киевом права быть столицей
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

В своем Telegram-канале он заявил, что при смене режима столица должна быть перенесена на Юго-Восток, в такие города, как Запорожье, Днепропетровск или Харьков. По его словам, в этих регионах еще сохраняется здравый смысл, несмотря на пропаганду, с которой сталкиваются жители.

Азаров подчеркивает, что Киев, который теперь населен значительным количеством жителей с запада страны, стал символом провокаций и государственных переворотов. Он утверждает, что за последние десятилетия в городе произошло три переворота, при этом попыток было еще больше.

Азаров считает, что такие события делают Киев неприспособленным для роли столицы, которая должна символизировать стабильность и здравый смысл для всей Украины.

Уточнения

Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.

Столи́ца — главный город независимого государства или государственного образования в составе федеративной страны, в котором обычно размещаются высшие органы государственной власти — правительство, глава государства и органы верховной судебной власти, а также дипломатические представительства иностранных государств.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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