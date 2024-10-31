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Александр Лукашенко выступил с критикой ШОС и БРИКС

1:02
Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, выразил недовольство деятельностью таких организаций, как ШОС и БРИКС, подчеркнув, что им не хватает конкретных решений, сообщает EADaily.

Александр Лукашенко выступил с критикой ШОС и БРИКС
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

По мнению Лукашенко, в мире возрос интерес к многостороннему сотрудничеству и отказу от однополярного мироустройства. В ответ на это появилась ШОС, объединяющая страны на региональном уровне, и БРИКС, представляющая глобальную платформу.

Однако Лукашенко призвал не завышать ожидания от этих организаций, отмечая, что вместо активного движения к развитию они, по его мнению, лишь демонстрируют желание перемен, не подкреплённое конкретными шагами. Особенно ярко это проявилось на саммите БРИКС в Казани, где, по словам Лукашенко, не удалось утвердить практические меры, что, по мнению белорусского лидера, разочаровывает людей, ожидающих альтернативы.

Уточнения

Шанха́йская организа́ция сотру́дничества (ШОС) (кит. упр. 上海合作组织, пиньинь Shànghǎi Hézuò Zǔzhī, палл. Шанхай Хэцзо Цзучжи; англ. Shanghai Cooperation Organisation, SCO) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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