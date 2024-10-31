Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тарасова заявила, что чувствует себя нормально
Тюменские учёные создали первый спрей против молочницы
Как избежать серьёзных последствий после контурной пластики: советы косметолога
В Госдуме сообщили об опасных последствиях недосыпания
Актриса Софья Синицына вышла в свет после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком
Секреты идеального сала: засолка, хранение и подготовка
Проживающая в Испании Татьяна Лазарева* вышла на связь после наводнения
Захарова ответила на слова главы МОК о неизбежных санкциях к РФ
Как получить обильный урожай черной смородины: секреты и советы

Daily Mail: Трамп обходит Харрис на три процентных пункта

0:39
Мир

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выигрывает Камалу Харрис от демократов на три процентных пункта. Так показал финальный опрос газеты Daily Mail.

Daily Mail: Трамп обходит Харрис на три процентных пункта
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Напомним, что день голосование пройдет 5 ноября.

Согласно опросу, за Трампа готовы голосовать 49 процентов вероятных избирателей, а за Харрис — 46 процентов.

Всего 1 процент опрошенных готов отдать голос за независимых кандидатов.

Людей спрашивали по поводу голосования 26-29 октября, пишет РИА Новости.

Уточнения

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Экономика и бизнес
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку" Аудио 
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Садоводство, цветоводство
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Собаки с упрямым характером: список пород
Собаки с упрямым характером: список пород
Последние материалы
Анна Хилькевич рассказала, как усложнилась её жизнь после рождения третьего ребёнка
Осенние волосы: как выбрать идеальный оттенок для нового образа
Продюсер высказался о воссоединении Волковой и Катиной за 15 млн рублей: никто так и не занял нишу
Россия борется за свои золотовалютные резервы: Набиуллина подтвердила ведение работ
Врач предупредил об опасной болезни, которая быстро распространяется среди детей
Дина Саева призналась, что страдала булимией
Как сохранить гармонию с кошкой: советы по уходу и общению
Лиственница в осеннем саду: посадка и секреты яркого цвета
Полезные напитки для кожи: от зеленого смузи до кефира
Как приготовить по-настоящему воздушные и нежные котлеты: кулинарные хитрости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.