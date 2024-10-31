Daily Mail: Трамп обходит Харрис на три процентных пункта

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выигрывает Камалу Харрис от демократов на три процентных пункта. Так показал финальный опрос газеты Daily Mail.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Напомним, что день голосование пройдет 5 ноября.

Согласно опросу, за Трампа готовы голосовать 49 процентов вероятных избирателей, а за Харрис — 46 процентов.

Всего 1 процент опрошенных готов отдать голос за независимых кандидатов.

Людей спрашивали по поводу голосования 26-29 октября, пишет РИА Новости.

Уточнения

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.





Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

