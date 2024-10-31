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Грузинская оппозиция призывает к протестам

0:46
Мир

Лидер оппозиционной политической силы Грузии "Единство — Национальное движение" Тина Бокучава призывает к акциям протеста в стране. Это нужно, чтобы показать, что люди не согласны с итогами прошедших в стране выборов.

Грузинская оппозиция призывает к протестам
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Напомним, что большинство голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта".

"Мы, оппозиционные партии, разработали консолидированный отчет нарушений, в это было вложено много труда и усилий…Борьба и труд в параллельном режиме — это то, чем мы сможем вернуть победу", — сказала журналистам Бокучава.

Кроме того, оппозиция требует международного расследования по нарушениям в процессе выборов и назначение новых, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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