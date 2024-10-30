Казахстан снова занимается антироссийской провокацией

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Казахстанский популярный блогер Айбар Толеубек настраивает пользователей соцсетей против России. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Он побывал в городе Байконуре и возмутился наличием там российских флагов и использованием российских рублей. Видео со своим отзывом он опубликовал в интернете. Ролик за сутки посмотрели свыше 800 тысяч человек.

"Приехал в Байконур и ощутил себя на российской земле", — подписал публикацию блогер.

Подписчики стали активно комментировать видео. Посыпались негативные высказывания в адрес России, якобы она оккупировала казахстанский город.

Напомним, что Казахстан передал России в аренду комплекс Байконур еще в 1994 году. Договор продлили до 2050 года. Россия платит за аренду 115 миллионов долларов ежегодно.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



Байкону́р Байконыр — город в Казахстане, административный и жилой центр космодрома Байконур. Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.



