Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему макароны из твёрдой пшеницы считаются лучшими
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах
Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость
Эксперты назвали три самые умные породы кошек

Казахстан снова занимается антироссийской провокацией

0:56
Мир

Казахстанский популярный блогер Айбар Толеубек настраивает пользователей соцсетей против России. Об этом сообщает EADaily.

Казахстан снова занимается антироссийской провокацией
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Он побывал в городе Байконуре и возмутился наличием там российских флагов и использованием российских рублей. Видео со своим отзывом он опубликовал в интернете. Ролик за сутки посмотрели свыше 800 тысяч человек.

"Приехал в Байконур и ощутил себя на российской земле", — подписал публикацию блогер.

Подписчики стали активно комментировать видео. Посыпались негативные высказывания в адрес России, якобы она оккупировала казахстанский город.

Напомним, что Казахстан передал России в аренду комплекс Байконур еще в 1994 году. Договор продлили до 2050 года. Россия платит за аренду 115 миллионов долларов ежегодно.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Байкону́р Байконыр — город в Казахстане, административный и жилой центр космодрома Байконур. Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью
Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Россияне назвали размер желанной новогодней премии
Володин уверен, что СССР развалился из-за предателей в правящей партии
Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
В Госдуме предложили запретить проведение богослужений в многоквартирных домах
Гастроэнтеролог назвал кашу, которая помогает женщинам сохранить молодость
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Вован из Реальных пацанов намерен через суд забрать дочь у экс-супруги
Bloomberg: опрос среди пользователей показал, чья победа на выборах президента США выгодней для финансовых рынков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.