Журналисты перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

На брифинге в Тбилиси 29 октября сотрудники грузинских оппозиционных и западных СМИ кричали в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Политика перебивали и задавали ему вопросы без микрофонов.
Брифинг прошел после переговоров Орбана с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
Венгерский политик посетил Тбилиси после личного приглашения от Кобахидзе.
Когда еще не были известны первые итоги выборов в грузинский парламент, Орбан уже поздравил партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой. Это не понравилось политикам Европейского союза, сообщает РИА Новости.
Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.
«Грузинская мечта» (полностью — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», груз. ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო «Картули оцнэба — Дэмократиули Сакартвэло») — правящая политическая партия Грузии с 2012 года по настоящее время.
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