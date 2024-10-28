Политолог Мухин: Трамп выдумал свою дружбу с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп часто говорил о том, что у него "тёплые" отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-лидер Америки придумал свою дружбу с главой российского государства. Так считает политолог Алексей Мухин.
Выступая на митинге в Нью-Йорке, Трамп опять сказал, что ладит с Путиным, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Мухин уверен, что Трамп придумал "собственного Путина" и пытается использовать его в своей избирательной кампании. Дело в том, что эта его позиция полностью противоположна позиции демократов Камалы Харрис.
"Харрис использует образ "анти-Путина". Она старается демонизировать российского президента и выставить себя спасительницей мира и США от России. Трамп делает наоборот", — сказал политолог.
Мухин добавил, что любой итог голосования никак не скажется на отношениях России и Штатов.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
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