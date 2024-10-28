Тысячи могил уничтожают по всей Польше

На территории Польши начали активно ликвидировать тысячи захоронений. Об этом сообщает EADaily.
На кладбищах Вроцлав и других городов расклеили объявления. Прямо на надгробиях в некрополях в Особовицах и Грабишине наклейки гласят: "Внимание: могила предназначена для ликвидации".
Администрация прокомментировала эту ситуацию. Власти заявили, что якобы из-за неуплаты семьями усопших сборов, могилы уничтожат. Сумма сбора варьируется от 800 до 4600 злотых (соответственно 20 000 и 111 000 рублей).
Если семьи не заплатят после таких предупреждений, с могил снимут все памятные знаки, а место отведут для нового захоронения. По всей стране уже появилось около 15 тысяч таких могил.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
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