В Грузию прибывают снайперы, которые были подготовлены на Украине.
Приезжают они сюда для организации провокаций на массовых акциях протеста, сообщили ТАСС источники.
Сейчас ситуация в Тбилиси накаляется, правда, пока все это не критично. На площади Свободы в столице Грузии слышна украинская речь и суржик, раза три-четыре разворачивались "жовто-блакитные", но быстро убирались.
Проамериканский президент Грузии Саломе Зурабишвили всех оппозиционеров зовёт на протест. А в это время американцы покидают Тбилиси.
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