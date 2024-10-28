Майдан грузинского разлива. В Грузию для провокаций прибывают снайперы из Украины

В Грузию прибывают снайперы, которые были подготовлены на Украине.

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Приезжают они сюда для организации провокаций на массовых акциях протеста, сообщили ТАСС источники.

Сейчас ситуация в Тбилиси накаляется, правда, пока все это не критично. На площади Свободы в столице Грузии слышна украинская речь и суржик, раза три-четыре разворачивались "жовто-блакитные", но быстро убирались.

Проамериканский президент Грузии Саломе Зурабишвили всех оппозиционеров зовёт на протест. А в это время американцы покидают Тбилиси.