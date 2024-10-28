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Финские пограничники заработали на брошенных мигрантами велосипедах

1:04
Мир

Финляндия нашла способ извлечь выгоду из брошенных на границе с Россией велосипедов, оставленных мигрантами из Северной Африки и Ближнего Востока, которые стремились попасть в страну, но не имели соответствующих документов.

Финские пограничники заработали на брошенных мигрантами велосипедах
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, PDM

Чтобы пересечь границу, мигранты были вынуждены использовать велосипеды, так как пешее перемещение через контрольно-пропускные пункты (КПП) запрещено. Транспортные средства у них изымались, и впоследствии они оказались на складах пограничных служб.

Весной 2024 года власти Финляндии начали распродажу накопившихся на границе велосипедов. Привлекательные для местных жителей цены, от 5 до 100 евро, помогли быстро распродать сотни транспортных средств, сообщает karelinform.ru.

Только последний аукцион, прошедший 27 октября на КПП "Ниирала", привлек значительное количество покупателей и принес порядка 30 тысяч евро в казну Финляндии, что эквивалентно более чем 3 млн рублей.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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