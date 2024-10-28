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Неожиданная угроза населению появилась в Европе

0:51
Мир

О неожиданной угрозе для Европы, которая унесла жизни четырех десятков тысяч человек, пишет издание Bloomberg. Речь идет о газовых плитах.

Неожиданная угроза населению появилась в Европе
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

Именно из-за них гибнут люди в Европе каждый год, пишет Bloomberg.

"Ученые из испанского Университета Жауме I выяснили, что порядка 40 000 случаев ранней смерти в год в Евросоюзе и Великобритании вызвало вдыхание оксида азота. Он появляется при сжигании газа для приготовления пищи в квартирах и домах", — сказано в статье.

По мнению экспертов, именно из-за использования газовых плит могли случиться несколько тысяч случаев появления астмы среди детей.

В материале отметили, что газовые плиты в Европе есть почти у трети домохозяйств.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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