БРИКС стремится к гармонии: Путин обозначил ключевые цели международного сотрудничества

На саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани состоялся значимый диалог между мировыми лидерами о будущем международного сотрудничества.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом к странам-участницам о необходимости выстраивания отношений по принципу единой семьи.

В ответ на это обращение президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что подобная модель взаимодействия уже существует. При этом глава государства подчеркнул, что, как и в любой семье, в международных отношениях случаются разногласия, конфликты и споры относительно распределения ресурсов, которые иногда перерастают в серьезные противостояния.

По словам российского лидера, основная задача БРИКС заключается в формировании эффективных инструментов взаимодействия и создании позитивной атмосферы в глобальном пространстве. Президент заверил, что работа в этом направлении продолжится при тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

