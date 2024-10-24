Путин обсуждает климатические вызовы и угрозу водоснабжению на саммите БРИКС

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Президент России Владимир Путин на завершающем заседании саммита БРИКС в Казани, проходящем в расширенном формате, поднял вопрос о значительном влиянии таяния горных ледников на водоснабжение и здравоохранение.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

В ходе саммита, где климатические изменения стали одной из ключевых тем, лидеры стран-участниц выразили обеспокоенность по этому поводу. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указал на уменьшение площади ледников в Центральной Азии, что критически важно для водных ресурсов региона.

Путин отреагировал на эти замечания, подчеркнув, что для стран вроде Таджикистана и Кыргызстана, а также многих других, вопрос таяния ледников является крайне актуальным и усугубляется, поскольку ледники служат основным источником воды, влияя на качество жизни и здоровье населения.

Со своей стороны, президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил экологические проблемы горных регионов и предложил инициативы по их решению. Владимир Путин выразил понимание российской стороной этих проблем и подтвердил, что Россия неоднократно обсуждала эти вопросы с лидерами горных государств, в частности, с президентом Таджикистана.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

