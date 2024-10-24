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Польша готовится к высылке российских дипломатов

1:12
Мир

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский объявил о высылке десяти сотрудников из Генерального консульства России в Познани, среди которых три дипломата, в связи с решением о ликвидации данного представительства.

Польша готовится к высылке российских дипломатов
Фото: wikimapia by Mateusz War, CC BY-SA 3.0

Вроньский уточнил, что из страны будут высланы три дипломата, пять административных и технических работников, а также два человека, которые не успели получить аккредитацию в Польше.

В начале недели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о прекращении деятельности российского консульства в Познани, объявив его персонал персонами нон грата. Это решение было обосновано предполагаемым участием консульских работников в подрывной деятельности, связанной с недавним арестом диверсанта, который, по утверждениям, действовал по указанию российских спецслужб. Однако конкретные доказательства в поддержку этого обвинения представлены не были.

В ответ на эти действия Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, предупредила о готовности России к ответным мерам, которые будут чувствительными для Польши.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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