Польша готовится к высылке российских дипломатов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский объявил о высылке десяти сотрудников из Генерального консульства России в Познани, среди которых три дипломата, в связи с решением о ликвидации данного представительства.
Вроньский уточнил, что из страны будут высланы три дипломата, пять административных и технических работников, а также два человека, которые не успели получить аккредитацию в Польше.
В начале недели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о прекращении деятельности российского консульства в Познани, объявив его персонал персонами нон грата. Это решение было обосновано предполагаемым участием консульских работников в подрывной деятельности, связанной с недавним арестом диверсанта, который, по утверждениям, действовал по указанию российских спецслужб. Однако конкретные доказательства в поддержку этого обвинения представлены не были.
В ответ на эти действия Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, предупредила о готовности России к ответным мерам, которые будут чувствительными для Польши.
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